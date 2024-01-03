Установили рекорд: командование РФ пытается скрыть случаи массового дезертирства солдат – ЦНС

Россия пытается скрыть рост числа дезертиров среди российских военнослужащих и отказ ими выполнять приказы командования. Наибольшее количество судебных дел из-за побега из службы зафиксировано в приграничных с Украиной областях РФ.

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За время после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года в РФ таких дел в судах – тысячи. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, российское руководство продолжает привычную политику сокрытия информации о разного рода преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ. Также в России пытаются замалчивать факты, свидетельствующие о деморализации личного состава российской армии. В частности, речь идет о случаях побегов из воинских частей, за что под суд попали тысячи российских солдат.

"По информации источников, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за побег со службы. В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного оставления воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года", – рассказали в Центре.

Многих российских оккупантов, воевавших на востоке и юге Украины, осудили за дезертирство и невыполнение приказов высшего командования. Данные об этих реалиях российской оккупационной армии в России скрывают на всех уровнях власти.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый может помочь солдатам из России демобилизоваться. Для этого необходимо сообщить расположение военных баз врага по ссылке", – добавили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что в России растет недовольство бизнеса действиями военных. Ведь они подвергают опасности приграничные районы и наносят колоссальный ущерб тамошним предприятиям.

Также сообщалось, что по данным ЦНС, ФСБ и ГРУ создали базу данных "нелояльных" украинцев в оккупации. В то же время , Россия за осень вывезла из Украины 10 тыс. детей на "оздоровление", их подвергают пропаганде.