Установки для ЗРК Hawk и боеприпасы: в Испании рассказали о новой партии помощи Украине

Украинские военные получат еще шесть новых пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk от Испании. Страна также передаст нам артиллерийские 155 и 105 мм снаряды, тяжелые пулеметы и проведет обучение 4 тысяч защитников Украины.

О поддержке Киева рассказала пресс-служба испанского Министерства обороны. Известно, что пусковые установки будут интегрированы в американскую батарею.

На территории Испании военнослужащих Сил обороны Украины будут учить управлять и обслуживать ЗРК HAWK. Тренировки начнутся уже с этого ноября.

"Мы выполняем работу по учебной подготовке в Толедо и в других городах Испании. Порядка 2 тысяч украинских солдат уже проходят подготовку в Испании. Мы рассчитываем в итоге подготовить до 4 тысяч", – сказала глава испанского МО Маргарита Роблес.

Она уточнила, что, как ожидается, тяжелые пулеметы будут использоваться мобильными группами, чтобы сбивать российские дроны. Роблес отметила: государство-агрессор Россия продолжает перевооружаться беспилотниками, которые она получает с помощью других.

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Руководитель ведомства подтвердила, что ВСУ уже были отправлены полевые пайки. В скором времени в Украину доставят электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также элементы зимнего снаряжения для военных.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 октября президент Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада на саммит Европейского политического сообщества. Там представители Украины провели ряд встреч и переговоров. Украинский лидер отмечал, что одной из ключевых задач было усилить нашу ПВО перед зимой.

– О выступлении Зеленского перед Европейским политическим сообществом можно почитать по ссылке.

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