Устраивают допросы с избиением: оккупанты усилили ''фильтрационные'' меры в захваченном Крыму

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей временно захваченных территорий Украины. В частности, в некоторых населенных пунктах оккупированного Крыма россияне ужесточили "фильтрационные" меры.

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Оккупанты продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 марта.

Российские захватчики в некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Крыма давят на граждан Украины, при чем как физически, так и морально.

В Генштабе отмечают, что в городе Красноперекопск работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с осуществлением унизительных процедур фильтрации. Военные преступники раздевают людей, проводят допросы с избиением гражданского населения и другими способами издеваются над украинцами на оккупированных территориях.

Напомним, во временно оккупированный Крым снова доставили "бавовну". Крымчане сообщили о взрывах в районе аэродрома в Гвардейском, там виден густой дым. В сети уже начали появляться фотографии и видео с места событий.

Ранее сообщалось что российские оккупанты в Крыму продолжают подготовку к защите от контрнаступления Сил обороны Украины. В селе Новоотрадное вблизи Керчи захватчики перерыли пляж и установили там фортификационные сооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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