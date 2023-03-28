Никакой паники нет? Оккупанты в Крыму перекопали пляж и возвели там фортификационные сооружения

Российские оккупанты в Крыму продолжают подготовку к контрнаступлению Сил обороны Украины. В селе Новоотрадное вблизи Керчи захватчики перерыли пляж и установили там фортификационные сооружения.

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Об этом сообщил в Telegram спикер оперативного командования "Юг" Вячеслав Назаров. Соответствующие фото также опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

На них видно, бетонное укрепление, а также мешки с песком прямо на пляже. Объекты разместили так, чтобы иметь открытый вид на море. Очевидно, оккупанты ожидают нападения украинцев именно оттуда.

"Паники нет. Просто подготовка к курортному сезону", – иронически заметил Назаров.

Со своей стороны начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что Украина серьезно настроена на возвращение своих территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Поэтому защитники продолжат "сезон хлопка" на полуострове, который РФ с 2014 года превратила в свою военную базу.

По ее словам, украинские военные не позволят россиянам вернуться, потому что "сезон хлопка" уже начат, и "убаюкивать" врагов бойцы тоже не собираются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 марта жители временно оккупированного Севастополя в Крыму встревожились из-за очередной "бавовны". Громко было в местной бухте, однако оккупационная "власть" города поспешила успокоить население, заявив о якобы "профилактической" работе;

– 20 марта по железнодорожному узлу оккупантов в Джанкое ударили дронами. Эта атака продемонстрировала, что РФ не способна защитить с помощью ПВО оккупированный полуостров, а потенциально – и свою материковую часть.

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