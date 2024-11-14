'Устранить не проблема, а что дальше?': Ступак объяснил, почему ТЦК нельзя просто закрыть. Видео

Ликвидация ТЦК не является проблемой, однако работа по мобилизации должна продолжаться, как и ведение соответствующей документации. А для решения проблем относительно незаконной деятельности сотрудников военкоматов необходимо не просто заменить людей – следует полностью менять систему.

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Такое мнение в интервью OBOZ.TALK высказал военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. В частности, он прокомментировал заявление спикера Полтавского ТЦК, который отверг возможность создания боевой бригады из работников военкомата, которые якобы являются "гражданскими".

"Это напоминает мне слова министра внутренних дел, который говорит: "Нет-нет, полицейские не обучены для ведения боевых действий". То есть воюют медики, воюют рекламодатели, айтишники, графические дизайнеры. А полицейские, говорят, нет-нет, "мы не готовы". То есть это где-то в такой же парадигме", – сказал эксперт.

В то же время, добавил Иван Ступак, у украинских законодателей должно быть видение следующих шагов после ликвидации ТЦК.

"Окей, не проблема ликвидировать все, а вопрос – мобилизационная работа? Она должна продолжаться, это раз. Документация – кто будет хранить? Мы же должны понимать, что люди, которые уволены с работы вот прямо сейчас, у них нет никакой мотивации для того, чтобы дела, которые там находятся, множество этих бумаг, кипы бумаг, были в надлежащем состоянии. Потеряли что-то? "Гори сарай, горы и дом". Не забывайте, что именно в этот момент могут появиться некоторые предложения", – говорит эксперт.

По его словам, подобные предложения могут поступать от "отдельных частных лиц, которые готовы за деньги предложить, чтобы уволенный представитель ТЦК, обиженный на систему, например, сжег это дело человека".

"Если это еще не оцифрованное дело, чтобы человек просто исчез вообще из учета, его как бы не существует. Конечно, это такое предположение. Но тем не менее и должны быть следующие шаги. Окей, мы ликвидировали ТЦК. А что на его место? Мы не можем просто закрыть здание, повесить замок и все. Кто-то должен занять эту структуру, создать законодательную базу, чтобы она могла каким-то образом набирать людей, конкурс, смотр талантов – не знаю, что это может быть, чтобы пришли лучшие из лучших, заняли эти должности и начали работать, но не так, как это было раньше", – объяснил экс-работник СБУ.

Он подчеркнул: проблема не в людях – проблема в системе, которую необходимо полностью менять:

"Система показывает свои изъяны, надо как-то эту систему менять. Хочу верить, что есть такое видение не только у законодателей – в Офисе президента. Что не просто переставлять кровати в этом доме, а менять правила игры и систему вообще".

В то же время Иван Ступак отметил, что в обществе накопилось много негатива по отношению к деятельности ТЦК:

"Большая накачка негатива есть в направлении ТЦК, и, наверное, в 90% он аргументирован. Бусификация, миллионы долларов. Вот кого ни начинают хватать, в Броварах, Борисполе Киевской области, по регионам – там миллионы долларов, деньги просто лежат большими штабелями, паллетами. Понятно, что у людей есть возмущение, что ничего себе, как ТЦК себя ведет. Плюс они всегда людей пакуют в масках, потому что у тех людей, кто этим занимается, есть большие опасения, что, когда закончится война, то начнут узнавать: "А, так это же ты работал в ТЦК, все, на работу мы тебя принимать не будем".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, что на сегодняшний день штат ТЦК насчитывает 48 тыс. должностей. Но фактически в военкоматах Украины работают 36 тыс. человек, из которых почти 7 тысяч – гражданские.

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