Устроили 'фейерверк': Залужный показал, как воины ВСУ уничтожили вражескую гаубицу 'Мста-С' с помощью дрона. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С" с помощью дрона.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показана работа украинских защитников из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Работают воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одном из самых горячих направлений. Слава Украине и ее защитникам!" – отметил Залужный.

Следует отметить, что 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника.

Напомним, воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.