Устроили налет: операторы ССО уничтожили живую силу противника во время операции в тылу врага Курщины. Видео

Воины сил специальных операций Украины провели успешную операцию в тылу врага в Курской области. Во время налета на позиции российских военных они ликвидировали трех оккупантов, а еще двоих взяли в плен.

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Операция была произведена операторами 73-го морского центра ССО. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Сил спецопераций.

В видео демонстрируется профессионализм и точность действий украинских спецназовцев. Они незаметно проникли на позиции противника, нанесли точечные удары и быстро эвакуировались, завершив задачу без потерь.

"Налет на позиции россиян: операторы ССО уничтожили живую силу противника во время операции в тылу врага Курщины. Воины Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий (налет) на позиции врага в Курской области ликвидировали троих военнослужащих РФ. Еще двое оккупантов взяли в плен", – говорится в сообщении.

Напомним, на южном направлении фронта задержали в плен трех российских оккупантов, приехавших убивать украинцев за обещанную властями РФ амнистию. Самый молодой из них – 25-летний россиянин, уже дважды сидевший за убийство на родине.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курщины в РФ украинские защитники взяли в плен россиянина, который якобы был свидетелем казни воинов ВСУ. Он служил в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России.

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