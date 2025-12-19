Устроили 'взрывной прием': ВСУ остановили механизированный штурм врага на Днепропетровщине. Видео

В Днепропетровской области украинские военные сорвали механизированный штурм российских войск, которые пытались прорвать оборону 92-й отдельной штурмовой бригады с применением бронетехники и пехоты. Российские подразделения выдвинулись к украинским позициям колонной бронетехники в сопровождении нескольких десятков пехотинцев.

Об этом сообщили украинские военные и обнародовали соответствующее видео боевой работы. Кадры уничтожения техники и живой силы противника были распространены в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Российские войска предприняли попытку механизированного штурма позиций 92-й отдельной штурмовой бригады на одном из направлений в Днепропетровской области. Для прорыва обороны враг использовал танк Т-72, ​​боевую машину пехоты, бронетранспортер МТ-ЛБ, а также два грузовика с десантом.

Экипажи украинских беспилотников вовремя обнаружили колонну и устроили противнику так называемый "взрывной прием". В результате прицельных ударов была поражена вся задействованная техника, а также уничтожены около 35 российских военнослужащих.

Механизированный штурм полностью захлебнулся, а противник понес существенные потери еще до непосредственного контакта с украинскими позициями. В Вооруженных силах отмечают, что эффективная работа БПЛА остается ключевым фактором срыва атак противника и сдерживания его наступательных действий в этом направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают освобождать временно оккупированные врагом территории. На этот раз хорошее известие пришло от военных из села Тихое на Днепропетровщине.

Россияне на своих ресурсах обнародовали видео, где солдаты ерефии машут своим ветошью на Александровском направлении и заявляют об оккупации террористической "группировкой восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное (Покровская община, Синельниковский район).

Отмечается, что в ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации бойцы отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов.

