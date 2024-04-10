Уступки территорий не остановят войну: Кэмерон раскритиковал 'мирный план' Трампа

Территориальные уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые, по данным американской прессы, предлагает Дональд Трамп в своем "мирном плане", не помогут остановить войну. Российскую агрессию можно остановить только поддерживая Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью CNN, которое он дал после встречи с претендентом на президентство в США Дональдом Трампом. Он подверг критике "мирный план" Трампа.

По словам Кэмерон, все хотят мира, но его нельзя достичь путем умиротворения агрессора.

"Мир придет через силу, а не через слабость и политику умиротворения агрессора", - сказал Кэмерон.

При этом британский министр употребил именно этот термин: "политика умиротворения". Им принято называть политику уступок западным демократиям Адольфу Гитлеру в 1930-е годы. Как известно, она привела к полному распаду Версальской системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности, радикально изменила баланс сил в Европе, значительно ослабив геополитические позиции Великобритании и Франции, усилив Германию во главе с Гитлером.

Таким образом, Кэмерон поставил знак равенства между двумя агрессорами и тиранами – Гитлером и Путиным и дал понять, что ждет мира, если ситуация повторится.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля во время своего визита в США встретился с экспрезидентом Америки Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). Темой их разговора была Украина, в частности, дальнейшая поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Кэмерон пытался убедить Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Однако его попытки, похоже, провалились, сообщила The Guardian.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны с Россией. Этот план, по информации американских СМИ, предусматривает территориальные уступки Украины в пользу РФ. Зеленский назвал такой "план" Трампа очень примитивным.

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