"Утилизация" по плану: на войне в Украине ликвидировали главарей ОПГ – россияне рыдают

Кремль отправляет на войну против Украины настоящих отморозков, "отличившихся" на родине похищениями и убийствами людей. Среди ликвидированных российских оккупантов оказались и лидеры организованных преступных группировок, которые рассчитывали выжить и получить амнистию. Но им это не удалось.

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Подробнее о том, кто "задвухсотился" в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главарь ОПГ пошел в "гвардию" Кадырова

10 мая 2023 г. на войне в Украине был ликвидирован "авторитетный бизнесмен" из Белгородской области РФ Николай Аршинов, более известный в регионе под прозвищем Кальбон.

Он воевал в составе отряда спецназначения "Ахмат", считающегося "личной гвардией" главы Чечни Рамзана Кадырова. Кальбон был известен среди белгородских силовиков как один из ключевых людей в теневой экономике области.

Еще в 2016 году в эфире одного из российских телеканалов директор "Орловского элеватора" Руслан Проскурин рассказал о том, как он стал жертвой спланированного похищения бандитами на территории Абхазии.

Проскурин вместе с приятелем встретился в одном из кафе курортного посёлка с земляками. Там оказались и "кальбоновские" вместе с главарем. По словам Проскурина, встреча не закончилась мирным застольем, а обернулась физическим насилием, шантажом и вымогательством.

С директора "Орловского элеватора" пытались не только выбить деньги, но и заставить платить ежемесячные взносы в "общую кассу". Бизнесмен обратился в полицию, однако это ему не помогло: бандиты давно и прочно были связаны с "правоохранителями".

Аршинов засветился в организованной преступности Белгородщины еще во время лихих 1990-х. Криминальная деятельность Кальбона началась с захвата бизнеса Александра Власова, открывшего сеть точек по скупке цветмета. Сам Власов вскоре бесследно исчез, его брошенный "Ленд-Крузер" был найден на одной из промзон. Бизнес предпринимателя возглавил некто Шабанов, который стал отдавать бандитам до половины доходов.

Аршинов, попав по одному делу в СИЗО, пересекся с местным криминальным авторитетом Виктором Курчиным по прозвищу Рыжий. Вскоре тот повесился, а Кальбон вышел на свободу и резко начал криминальную карьеру. Вскоре в Старом Осколе и Губкине "Кальбоновская" ОПГ стала контролировать почти весь бизнес.

По данным российского оппозиционного издания "Верстка", Николай Аршинов "поехал на СВО по собственной инициативе". О гибели главаря 12 мая сообщил официальный паблик Московского ипподрома (покойный оккупант увлекался конным спортом) и подтвердил источник в окружении самого Кальбона.

Кальбон провел в "Ахмате" несколько месяцев. В отряде был одним из немногих, владевших ручными пулеметами и гранатометами. Но, как видим, ему это не помогло – оккупант закономерно стал "грузом 200".

Два месяца на "свободе"

"Утилизация" Аршинова на войне – не единственная, ранее в Украине погибли еще несколько лидеров организованных преступных группировок.

В сентябре 2022-го "задвухсотился" бывший главарь "Кусковских" Игорь Куск. Самый громкий эпизод, который инкриминировали его ОПГ, – убийство гендиректора ОАО "Татсантехмонтаж" Бориса Ваймана, заслуженного строителя Татарстана. Он был застрелен 18 марта 2004 года в Казани у входа в офис своей компании.

В 2015 году Куска приговорили к 23 годам колонии строгого режима, а летом 2022 года он написал письмо Кадырову с просьбой "забрать на СВО". Но вместо "кадыровцев" к Кускову в колонию явились вербовщики ЧВК "Вагнер" и в июле убийцу уже переправили в Украину.

Он воевал против наших защитников в районе Бахмута, но недолго: всего через два месяца Куск погиб от осколка, который попал в голову.

Похоронили бывшего лидера нижнекамской ОПГ на Аллее славы городского кладбища. На похоронах скорбящие хором исполнили песню десантников СССР "Синева", а оккупанты сделали три залпа в воздух из автоматов.

Бандит со стажем увидел в "Вагнере" шанс

В январе 2023 года в Украине ликвидировали еще одного "авторитета" – Сергея Максименко. Его ОПГ "Олимпия" орудовала на территории Пензенской области РФ около 20 лет.

В июле 2014 года Пензенской областной суд вынес приговор членам организованной преступной группировки. Они обвинялись в организации, руководстве, участии в банде и преступном сообществе, убийствах людей, покушении на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т. д. Максименко получил 25 лет лишения свободы, которые он отбывал в колонии на территории Мордовии.

Приезд вербовщиков "Вагнера" бандит и убийца воспринял как шанс остаться на свободе после шести месяцев "службы" и в сентябре 2022 г. подписал контракт.

Сергей Максименко командовал штурмовым отрядом в ЧК "Вагнер", но всего три месяца. В декабре он погиб, наступив на растяжку, в январе состоялись его похороны на кладбище в Пензе.

Это только три "наиболее ярких" представителя российской организованной преступности, которые стали "грузом 200" на войне в Украине, счет мертвых "авторитетов" уже идет на десятки. Однако украинским защитникам все равно, у кого из них какой статус – все они оккупанты.