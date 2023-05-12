'Утонченно и элегантно': в ВСУ показали эффектные кадры уничтожения вражеского 'Града'. Видео

Украинские военные продолжают эффектно уничтожать военную технику окупантов. В этот раз в сети показали кадры уничтожения российского "Града".

Видео дня

Видео выложил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. На кадрах военные точным ударом из БПЛА сожгли российскую реактивную систему залпового огня.

"Если уничтожать российские "Грады", то элегантно и утонченно, как "Черные Запорожцы", – написал Тарнавский.

Напомним, что воины ССО уничтожили артиллерийские установки кафиров в Херсонской области. Отмечается, что оккупанты пытались замаскировать технику, однако это им не помогло

Ранее воины ССО показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники. Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ эффектно "охотились" на российский танк Т-90.

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