Российские оккупанты потеряли второй вертолет за последние сутки. Речь предварительно идет о Ка-52 стоимостью около 16 млн долларов.

На потерю пожаловались российские Z-блогеры, в частности ведущий Telegram-канал об авиации Fighterbomber пропагандист Илья Туманов. Минимум один из членов экипажа борта отправился на концерт к Кобзону.

О том, что количество вертолетов на вооружении оккупационной армии РФ снова сократилось, Fighterbomber сообщил утром в субботу, 21 марта.

"Утро недоброе. Потеряли ещё одну машину. По причинам пока непонятно", – заявил пропагандист РФ.

Где именно была потеряна боевая машина, он не уточнил.

Вопреки утверждению, что причина потери борта до сих пор не установлена, далее Туманов взялся рассуждать о необходимости "экстренной установки РЭБ против FPV-дронов на ударные вертолёты" – то ли намекая на реальную причину крушения, то ли рефлексируя по поводу вчерашней потери такого же вертолета, сбитого украинскими FPV.

Новость о крушении очередного Ка-52 (а их РФ активно использует в войне против Украины) тем более отрадна для украинцев, что вместе с машиной в ад отправился минимум один из членов экипажа. По крайней мере, это утверждает российский канал Aviahub.

"Потерян Ка-52, один из членов экипажа погиб", – отмечено в одном из сообщений.

В следующем же сообщении Aviahub утверждает, что ликвидированный оккупант был мертв в момент катапультирования. Второй член экипажа якобы выжил.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Покровском направлении украинские бойцы сбили FPV-дроном российский Ка-52. Борт стоимостью в 16 млн долларов копеечным беспилотником уничтожили операторы 1й Батальона беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка "Хижаки висот".

Там обоим членам экипажа удалось выжить – но ненадолго: их, опять таки с помощью дрона, добили уже на земле бойцы "Птахів Мадяра".

Позже в тот же день стало известно, Нкаким FPV-дроном поразили российский Ка-52, а к вечеру отличившихся эпичным ударом операторов президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом "За мужество".

