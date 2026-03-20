Не обошлось без оптоволокна: стало известно каким FPV-дроном поразили российский Ка-52 в Донецкой области. Видео

Украинские военные поразили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Донецкой области с помощью оптоволоконного FPV-дрона "Генерал Черешня OPTIX". Успешную атаку совершили бойцы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем.

Об этом OBOZ.UA сообщили в компании-производителе "Генерал Черешня". Там отметили, что поражение вражеского борта стало возможным благодаря применению современного FPV-дрона с оптоволоконным каналом связи.

Атаку выполнили пилоты экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59-й бригады в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области. Именно они смогли точно направить дрон и сбить один из самых дорогих вертолетов российской военной авиации.

В компании пояснили, что "Генерал Черешня OPTIX" представлен в трех базовых вариантах – с рамами 10, 13 и 15 дюймов. Дроны могут оснащаться оптоволоконными катушками различной длины – от 15 до 35 километров, что позволяет адаптировать их под конкретные боевые задачи и условия применения.

Ключевым преимуществом таких беспилотников является использование оптоволоконного канала связи. Благодаря этому FPV-дроны практически не подвергаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника, что значительно повышает их эффективность при поражении сложных и защищенных целей.

Уничтожение или поражение Ка-52 имеет не только тактическое, но и экономическое значение. Стоимость такого вертолета оценивается примерно в 16 миллионов долларов, что делает подобные операции примером асимметричного ответа, когда относительно дешевый дрон способен вывести из строя чрезвычайно дорогую технику врага.

Ка-52 "Аллигатор" является современным разведывательно-ударным вертолетом, который используется для уничтожения бронетехники, живой силы и воздушных целей, а также выполняет функции командирской машины армейской авиации. Его поражение свидетельствует о нарастающих возможностях украинских беспилотных подразделений в борьбе с врагом.

