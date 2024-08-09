Увеличение расходов на оборону: почему решение потратить дополнительные 500 миллиардов гривен на ВСУ из бюджета жизненно необходимо

В Верховную Раду подан правительственный законопроект №11417 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны. Согласно документу, расходы на оборону могут вырасти в этом году почти на 500 млрд гривен. На что власти хотят потратить эти средства, рассказывает OBOZ.UA.

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Военная техника – прежде всего

Как рассказывает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, законопроектом предлагается увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен. При этом для сектора безопасности и обороны из них предназначено 495,3 млрд гривен.

Интересно, что на нужды Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в том числе, предполагается направить 85 млн гривен от пополнения уставного капитала госпредприятия "Украина туристическая" и остаток неиспользованных средств 150 млн гривен от госпредприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности".

"Из дополнительных средств, предназначенных для сектора безопасности и обороны, более половины, 256,1 млрд гривен, предусмотрены на военную, специальную технику и оборудование. На зарплаты военным (со всеми необходимыми начислениями) выделяется 77,9 млрд. Строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений – 40,4 млрд, другие расходы – 120,7 млрд", – рассказывает OBOZ.UA первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Зарплаты военным – только из собственного бюджета

Государственный бюджет Украины на 2024 год был принят 9 ноября прошлого года. Согласно документу, расходы на оборону составляют 22,1% ВВП, или 1,69 трлн гривен. При этом на развитие оборонно-промышленного комплекса предусмотрено:

- 43 млрд гривен – на производство БПЛА;

- 43 млрд гривен – на производство боеприпасов и оружия;

- 9,6 млрд гривен – на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ и других воинских формирований.

Возникает вопрос – а нельзя ли было сразу предусмотреть все необходимые расходы по оборонке, чтобы не возвращаться к этой теме через девять месяцев? Оказывается, нельзя.

"Бюджет – это, образно говоря, живой организм. Если расходы прогнозируются достаточно четко, то поступления – гораздо сложнее. Все течет, меняется. У нас уже много лет подряд в середине года бюджет уточняется. Безусловно, увеличение расходов на оборону жизненно необходимо", – говорит в комментарии OBOZ.UA эксперт по безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Тут стоит отметить, что западная финансовая помощь, значительная часть которой тратится на оборонные нужды (из одобренных США $61 млрд, например, для оборонки предназначены 49,9 млрд), в основном на Западе и остается.

"Если говорить о США, то деньги идут Пентагону, на них закупается оружие, которое поставляется потом нам, развиваются предприятия американского военно-промышленного комплекса", – поясняет Ярослав Железняк.

Что касается заработных плат военных – это деньги исключительно из бюджета Украины.

"Базовые зарплаты, различные доплаты, соответствующие налоги – это все мы обязаны обеспечивать самостоятельно. И в этом нам никакая иностранная помощь не поможет", – резюмирует Алексей Мельник.