Увеличение военной помощи Украине отвечает интересам НАТО, – Столтенберг

Поддержка Украины со стороны союзников по НАТО и Соединенным Штатам выгодна безопасности Альянса. Выделяя долю средств, блок оказывает украинцам помощь для уничтожения российских боевых возможностей, не подвергая риску солдат НАТО или США.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД стран-членов Альянса в Брюсселе. Он отметил, что эта помощь нужна немедленно.

"Решение обеспечить Украину боеприпасами по определению выгодно для интересов безопасности Соединенных Штатов. Поэтому это действительно в наших интересах, и мы должны продолжать это делать", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в этой связи официальный Берлин объявил о выделении 576 миллионов евро для чешской инициативы по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. Также к ней присоединился новый член Североатлантического союза – Швеция.

Отвечая на вопрос о том, согласились ли союзники по НАТО с необходимостью выделения 100 миллиардов долларов в следующие пять лет для наращивания военной поддержки Украины, Столтенберг сказал: "Европейцы активно об этом говорили, но я не могу раскрывать подробности".

По его словам, Альянс развивает более мощный и устойчивый институт для поддержки Украины.

"Это имеет значение для безопасности Украины, а также для нашей безопасности. Экономическая поддержка Украины не является благотворительностью, это инвестиция в нашу собственную безопасность. Военные представители должны предоставить планы и детали и мы на основе этих предложений будем принимать решения", - уточнил глава НАТО .

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Зеленским и с министром Кулебой.

"Мы будем обсуждать различные шаги для того, чтобы наша помощь была зависима не от краткосрочных предложений, а от долгосрочных обязательств в рамках НАТО", - указал генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны быть подписаны лидерами стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг "обсудили подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО". В частности, стороны обсуждали механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО.

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