Увеличит эффективность контрнаступательных действий: в Генштабе объяснили цель создания Штурмовых войск

Решение о создании Штурмовых войск приняли в структуре Вооруженных сил Украины, чтобы усилить способность армии реагировать на критические угрозы на фронте. В Генштабе говорят, что это повысит активность и устойчивость обороны и увеличит эффективность контрнаступательных действий – подчеркнул представитель Генерального штаба майор Андрей Ковалев.

Информацию предоставила пресс-служба Генерального штаба и сам спикер в комментарии Укринформу, где подробно объяснили роль нового рода войск. "На четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это принято решение создать в структуре Вооруженных сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск. Это логический этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий", – приводят слова Ковалева представители Генштаба.

Разница с десантом

Штурмовые войска позиционируют как силы быстрого реагирования, которые не имеют собственных участков обороны и предназначены для немедленного введения в бой там, где возникла угроза – например, при прорыве или потере населенного пункта. Они действуют в отрыве от основных частей, часто в составе штурмовых рот или батальонов, и имеют задачу быстро прибывать, разворачиваться, вступать в бой и восстанавливать утраченные позиции.

По словам Ковалева, штурмовые подразделения отличаются высокой мобильностью и автономностью; они будут применяться для штурмовых, рейдовых и наступательных действий, а также для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил.

Тактика и задачи

Отдельные штурмовые полки и батальоны уже доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на других участках фронта. Начальником управления Штурмовых войск назначен полковник Валентин Манько – Героя Украины, сообщил спикер.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский 20 сентября подтвердил решение о создании Штурмовых войск и отметил, что в их составе обязательно будет "дроновая составляющая".

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение", – рассказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные операции на Добропольском направлении. Украинские подразделения активно продвигаются вперед, освобождая оккупированные территории и уничтожая противника. За последние сутки контроль был восстановлен над 1,3 км² территории, а на 2,1 км² Покровского района Донецкой области проведен поиск и ликвидация вражеских сил. На отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км.

