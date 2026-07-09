Уверенно шла к цели: женщина-командир батареи артиллерийской разведки рассказала о службе в армии. Видео

Командир батареи артиллерийской разведки с позывным "Сапфир" рассказала о службе в армии, создании собственного подразделения и выполнении боевых задач. Также военнослужащая поделилась историями о гендерных стереотипах, с которыми ей пришлось столкнуться во время обучения и службы.

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21-летняя лейтенант с позывным "Сапфир", выпускница Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, с 2022 года участвует в войне и в настоящее время командует батареей артиллерийской разведки. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале полка "Скала",

По словам военной, её подразделение занимается обнаружением вражеских позиций, операторов беспилотников, артиллерии, реактивных систем залпового огня и других целей. Обнаруженные в ходе работы координаты используются для последующего огневого поражения.

"Мое подразделение занимается обнаружением позиций противника, пилотов, позиций артиллерии, РСЗО и БПЛА", — рассказала она.

"Сапфир" отметила, что после знакомства с работой аэроразведки решила создать собственное подразделение. По её словам, командир полка с самого начала отнёсся к ней серьёзно, учтя уровень подготовки и знаний.

Главные истории дня

Первое знакомство с личным составом, как вспоминает офицер, вызвало удивление среди военных из-за ее возраста и пола. В то же время впоследствии, по ее словам, взаимное доверие только укрепилось.

"Я спросила: „А почему вы всегда обращаетесь ко мне на „вы"?". Они ответили почти в унисон, что уважают меня как командира", — рассказала военная.

Командир также поделилась случаем, когда после успешной налаживания работы смежного подразделения услышала фразу: "Тебе это получилось, потому что ты девочка". На это она ответила: "Если я девочка, почему мне это получилось? А тебе — нет. Ты же мужик".

По словам офицера, именно гендерные стереотипы часто становятся самым большим препятствием для женщин в армии. Она вспомнила, что во время обучения один из руководителей открыто говорил ей, что из нее "ничего не выйдет", а внешность якобы определяет профессиональные возможности.

"Этот человек открыто говорил мне, что из меня ничего не выйдет... Просто смотреть на девушку и уже думать, что она ничего не сможет — это очень по-дебильно", — сказала она.

Кроме того, "Сапфир" обратила внимание на то, что женщины-военнослужащие нередко сталкиваются с оскорблениями в социальных сетях только из-за своего пола. Хотя, по её словам, это никак не связано с профессиональными качествами.

Рассказывая о своём пути, офицер отметила, что ещё со школьных лет хотела связать свою жизнь с армией. После окончания школы поступила в военную академию, а при распределении самостоятельно выбрала полк, в котором видела перспективы профессионального развития.

Сейчас она говорит, что довольна службой, гордится своим подразделением и результатами его работы. По словам командира, подразделение регулярно выполняет задачи на самых сложных участках фронта.

"Я очень горжусь работой своего подразделения. Нас постоянно отправляют в самые горячие точки, чтобы уравновесить ситуацию", — отметила она.

Военная рассказала об одном из случаев, когда за ночь удалось обнаружить 22 позиции вражеских пилотов беспилотников, а на следующий день — ещё 12.

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