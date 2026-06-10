'Мы не летаем в дождь': военный рассказал о применении бомбера Vampire на фронте. Видео

Тяжелые бомберы "Vampire" давно нагоняют ужас на оккупантов на фронте из-за точных и мощных атак. Однако используют их защитники не только для ударов по врагу, но и, скажем, для логистики.

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В то же время наравне с преимуществами эти БпЛА имеют и определенные ограничения в работе: ими лучше летать ночью, влияет на использование этих бомберов и погода. О роли "Vampire" на фронте и особенностях его применения рассказал пограничник с псевдо "Буря" из подразделения "ОРИОН", его рассказ опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Какую роль имеют дроны "Vampire" на передовой

Кроме ударных функций тяжелые бомберы "Vampire" являются важной составляющей фронтовой логистики. С их помощью грузы доставляют на те позиции, поставки которых более традиционными путями затруднены.

"Сейчас осуществляем логистическую миссию на одной из наших позиций, доставка горючего. Управляем на дистанционке. Когда все подвесили – горючее, батареи – мы подняли борт и работаем. Для пилота сложности здесь нет. Главное – понимать, что делать. Сложность в том, чтобы там, у ребят, было все спокойно. Чтобы они выставили борт. Не спалиться. Это все очень быстро надо делать", – говорит "Буря".

Этот тяжелый бомбер имеет ряд преимуществ. Однако есть и ограничения в его использовании.

"Погодные условия играют свою роль. Мы не летаем в дождь или большой ветер. Потому что есть позиции, которые находятся относительно недалеко, а есть те, которые далеко. И если поднимается ветер, то мы просто не вытянем... Сегодня всплывает одно, что-то там не работает, из-за погодных условий Starlink не хочет работать корректно или с бортом бывают проблемы. Завтра там большая активность вражеских FPV. И нам очень сложно работать, потому что враг тоже не спит. Уже были случаи, когда наши борта падали из-за атак FPV", – объяснил пограничник.

Еще одно правило: "Vampire" – "птичка" ночная. Учитывая его размеры, заметить этот бомбер вполне возможно даже в темное время суток – не говоря уже о дне, когда его можно рассмотреть чуть ли не в деталях. Поэтому украинские "вампиры" взлетают только после наступления темноты.

"Летаем больше на визуальных ориентирах. Мы здесь, скажем так, не первую неделю работаем и знаем местность досконально", – добавил пограничник.

Как рассказал OBOZ.UA, ранее в The Times констатировали, что применение дронов на поле боя в Украине перевернуло военные доктрины.

Если раньше считалось, что преимущество России в ресурсах является определяющим, то сейчас Украина получила собственные "козыри" – массовое применение ударных дронов, которые уничтожают пехоту, технику и нарушают логистику противника.

В современной войне не осталось места классическому представлению о линии фронта. Она все больше превращается в широкую "зону поражения", где любое движение может быть обнаружено с помощью БпЛА – и где дронами же выбивается все, что движется.

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