'Увидели и умерли': Братчук рассказал, как войска РФ пытаются штурмовать острова на Днепре

В Приднепровском направлении на фронте в Украине российские оккупационные войска периодически пытаются проводить штурмы островов на Днепре. Однако оккупанты несут там большие потери и успеха не имеют.

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Об этом в эфире канала "Эспрессо" в понедельник, 1 июля сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Часто ли происходят такие штурмы, сказать сложно, отметил он.

По его словам, в такие штурмы государство-агрессор бросает российских десантников, а также мотострелковые подразделения. Сдача позиций защитниками Украины не зафиксирована. На этом направлении оборону держат морские пехотинцы.

"Есть определенные атакующие действия, которые враг пытается проводить по островам на Днепре. Очередной такой то ли штурм, то ли попытки просто увидеть Днепровский остров и умереть, совершили, например, морпехи 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Получилось так, как я сказал – они увидели и умерли", – рассказал Братчук.

Обычно когда войска России набирают штурмовую группу и имеют плавсредства, тогда и пытаются наступать. На этом направлении активно работают разведывательные и ударные дроны Сил обороны, поэтому попытки россиян терпят неудачу.

"Очень активно работают наши дроны, нужно тоже отдать должное, что "малый воздух" все-таки сегодня за Украиной", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели с 24 по 30 июня потери врага в живой силе составили 8150 оккупантов. Также враг лишился за этот период около 800 единиц военной техники и вооружения.

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