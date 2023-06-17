'Ужасная ирония': в США отреагировали на обстрел Россией Киева во время визита делегации из ЮАР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал проявлением ужасающей иронии ракетный обстрел российскими оккупантами украинской столицы Киева 16 июня. В это время в городе находились представители нескольких африканских стран, прибывших продвигать "мирную инициативу" относительно окончании войны.

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На брифинге в Вашингтоне в пятницу Блинкен отметил, что считает ироничным, что именно в это время россияне направили на Киев еще больше ракет. Его слова процитировало агентство "Укринформ".

"В Украине находились представители шести стран Африки, которые пытаются продвигать это (мирное. – Ред.) предложение. Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет", – подчеркнул американский. дипломат.

Блинкен отметил, что Вашингтон поддерживает мирные инициативы по завершению начатой Россией войны в Украине, однако только те, которые имеют целью установление "справедливого и крепкого мира".

"Мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает Россия", – подчеркнул госсекретарь США.

Как известно, во время визита в Киев делегации из Африки Россия атаковала Киевскую область ракетами. Силы ПВО сбили 6 крылатых ракет "Калибр" и столько же аэробалистических "Кинжалов". Атаку африканские лидеры, прибывшие убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости переговоров с Россией, пережидали в бомбоубежище.

Помощник президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвеня решил подыграть России и отметил, что взрывов в Киеве не слышал. Он назвал объявленную тревогу "дезинформацией населения".

Позже сам президент ЮАР все же признал атаку РФ на Киев. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел прокомментировали ракетную атаку, которую Россия устроила во время визита в Украину президента ЮАР. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что этим актом Россия хотела передать сообщение Африке, что "хочет войны, а не мира".

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