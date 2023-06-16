'Это послание Африке': Дмитрий Кулеба отреагировал на атаку РФ на Украину во время визита Рамафосы

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ракетную атаку, которую Россия устроила в пятницу. Примечательно, что обстрел Киева государство-агрессор совершило во время визита в Украину президента ЮАР, привезшего в Киев свой "мирный план".

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что этим актом Россия хотела передать сообщение Африке, что "хочет войны, а не мира". Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты – это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", – подчеркнул Кулеба.

Стоит отметить, что российские войска запустили ракеты по Украине из Черного моря, они летели в направлении Киева, воздушная тревога объявлена практически по всей территории Украины. По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробаллистических "Кинжалов".

Напомним, Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоят украинские силы противовоздушной обороны. Это произошло при сигнале воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью на 14 июня войска РФ выпустили по Украине 10 ракет и 10 дронов-камикадзе "Шахед". Защитники неба обезвредили 12 российских воздушных целей.

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