Уже на боевом дежурстве: украинские Су-25 используют американские ракеты Zuni. Первые фото

Украинская боевая авиация начала применять против российских оккупантов американские ракеты класса "воздух-земля" Zuni. Они предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений, других объектов и колонн вражеской техники на марше.

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Первые кадры украинского штурмовика Су-25, вооруженного 5-дюймовыми авиационными ракетами Zuni, показал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Еще одно фото опубликовал в Twitter журналист-исследователь OSINTtechnical.

На фото видно, что украинские защитники написали послания на ракетах для окупантов и будут мстить им за Умань.

"Горите в аду, изверги!", – написал командующий Воздушных сил Олещук.

Ракеты Zuni в количестве 4000 штук в январе этого года Соединенные Штаты включили в один из пакетов военной помощи Украине.

Telegram-канал "Милитарный" опубликовал фото штурмовика Су-25 с ракетами Zuni в воздухе.

Неуправляемая ракета Zuni была разработана в 1950-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США China Lake.

Серийное производство ракет началось в 1958 году, этим занималось подразделение Hunter-Douglas компании Bridgeport Brass Company. А с 1966 года ракету по лицензии производит бельгийская компания Forges de Zeebrugge, ныне принадлежащая Thales.

Пуск Zuni осуществляют из контейнера LAU-10, который имеет 4 направляющих.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с недавних пор эти ракеты перестали быть неуправляемыми. С 2011 года их производят с лазерной наводкой и они являются высокоточным оружием.

Ракета Zuni с лазерной наводкой состоит из новой секции управления и наведения WGU-58/B, которая прикреплена к передней части неуправляемой ракеты Zuni и боеголовки. Эта ракета совместима с любым самолетом, оснащенным ПУ LAU-10. Zuni с лазерной наводкой успешно поражают как стационарные, так и движущиеся цели.

Носителями этих ракет являются штурмовики A-10 Thunderbolt II, истребители F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet и вертолет Bell AH-1W Super Cobra.

А в ВСУ носителями этого мощного американского оружия стали штурмовики Су-25. Они поражают ракетами укрепления и другие наземные объекты оккупантов на линии фронта.

Основные характеристики ракеты Zuni:

Диаметр: 127 мм

Длина: 2790 мм

Масса: 46,3-61,6 кг (зависит от типа двигателя и боевой части)

Масса боевой части: 20,7-25,6 кг.

Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, осветительная, дымовая

Максимальная скорость: 725 м/c

Дальность стрельбы: 8 км.

Как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, после того, как в Воздушных силах показали фото штурмовика Су-25 с ракетами Zuni, российские пропагандисты устроили истерику. Они заявили, что в украинской армии закончились НАРы (неуправляемые авиационные ракеты), и поэтому наша авиация начала использовать американские ракеты.

Коваленко назвал ракеты Zuni "авиационным "Градом".

"Если грубо, хотя это и не корректно, то эдакий высокоточный авиационный БМ-21 "Град". А поэтому российских оккупантов и штормит, хотя свой мандраж они пытаются скрыть бравадой о "закончились НАРы!", – написал он и объяснил, что на самом деле Zuni уже не являются "НАРами".

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд. В него, в частности, вошли системы ПВО, боеприпасы, артиллерийские снаряды.

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