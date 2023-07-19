'Уже началась реализация': Зеленский рассказал о работе над послевоенной трансформацией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о процессе создания реабилитационных центров в Украине. По его словам, реализация уже началась.

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Об этом написал глава государства в своем Telegram. Он сообщил о проведении важного совещания по поводу духовной независимости Украины, дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений.

"Продолжаем работу и над подготовкой Доктрины Украины, над нашей послевоенной трансформацией и уже сегодняшними решениями для помощи нашим людям. Министр здравоохранения и Министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Различный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", – отметил он.

Владимир Зеленский объявил о намеченном проведении важного совещания, посвященного обсуждению вопросов духовной независимости Украины и принятия дальнейших мер для защиты прав и законных интересов украинских граждан в сфере религиозных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский заявил о важности внутренней справедливости и документе, который будет ратифицировать ее. Все в Украине, все наши соседи, все в мире должны знать, какова наша национальная цель и что мы видим окончанием этой войны, как мы собираемся жить после этой войны.

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