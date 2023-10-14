"Уже пользуются 60 тыс. военных": Порошенко рассказал о результатах уникального проекта для ВСУ

Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" изготовил для ВСУ за 10 месяцев и передал в подразделения более 100 банно-прачечных комплексов. Как рассказал Петр Порошенко, это означает, что 60 тысяч бойцов могут умыться и постирать вещи в горячей воде даже на передовой. Ведь комплексы – автономны, работают на твердотопливных котлах и генераторах.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Как рассказывают военные, одного бака воды хватает, чтобы 25-30 бойцов приняли душ, и до 40 человек могли постирать одежду. В подразделениях, где есть такие бани, пытаются хотя бы раз в неделю давать бойцам возможность помыться в нормальных условиях.

Общая стоимость проекта уже достигла 70 млн грн. А очередь на эти чудо-вагончики не уменьшается – тем более что впереди холодная зима. Как рассказал Порошенко, всего их уже заказали 190 штук, поэтому работы впереди много.

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"Наша команда на собственном производстве днем и ночью производит эти комплексы. Мы в понедельник передаем уже 103-й. Забота о бойцах на фронте – это не менее важно, чем оружие, патроны, амуниция, дроны, ракеты и бронетехника", – убежден Порошенко .

"Юбилейные" комплексы идут в механизированные бригады, стоящие на позициях у Купянска, под Изюмом, в Селидово и на других горячих участках фронта.