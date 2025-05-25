'Уже сейчас готовятся следующие обмены': в ГУР рассказали о планах по возвращению пленных из российской неволи

Сейчас готовятся следующие обмены пленными со страной-агрессором Россией. Украина борется за каждого своего гражданина, который находится в российской неволе.

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Об этом в комментарии СМИ заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Комментируя третий этап обмена пленными с РФ в формате "1000 на 1000", который состоялся в воскресенье, 25 мая, он сказал, что работа по возвращению пленных украинцев продолжается.

"Работа продолжается. Передали 1000, забрали 1000, это очень важно. И уже сейчас готовятся следующие обмены, и Украина сделает все для того, чтобы вернуть всех, каждую и каждого", – сказал Юсов.

По его словам, России были переданы в основном ее оккупанты.

"Украина работает в очень тяжелых условиях полномасштабного вторжения. Каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен. Украина борется за каждого своего гражданина", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 мая, состоялся третий и последний этап крупнейшего с начала масштабного вторжения РФ обмена пленными по формату "1000 на 1000". Домой вернулись 303 защитника, в том числе 70 защитников Мариуполя.

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