Уже шестой на его счету: в Воздушных войсках рассказали о пулеметчике, который сбил российский 'Шахед' ночью

Во вторник, 16 апреля, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал о пулеметчике, который сбил российский "Шахед" ночью. Это уже шестой российский ударный дрон, который за службу удалось сбить военному.

Об этом Олещук рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, пулеметчик Олег из Херсонской зенитной ракетной бригады, принадлежащей к Воздушному командованию "Юг", сам родом из Донбасса.

В течение длительного времени Олег работал в Польше, но вернулся в Украину за две недели до 24 февраля и остался защищать свое государство во время полномасштабного вторжения России. Брат воина также защищает Украину в составе одного из пехотных подразделений Донецкой области.

"Сегодня ночью Олег уничтожил очередной вражеский "Шахед". Это – уже шестой ударный дрон на его счету. Очевидно, останавливаться воин не планирует. А пока Олег сбивает "Шахеды", его родной брат воюет в составе одного из пехотных подразделений Донецкой области. Именно на таких людях и держится наша оборона, благодаря таким воинам мы держим небо", – написал Олещук.

Ранее сообщалось, что командующий Воздушными силами показал успешную охоту мобильных групп на российские дроны в Херсонской области. На обнародованном видео зафиксирована напряженная работа одной из мобильных групп. Подсвечивая небо мощными прожекторами, воины ведут огонь по "Шахеду", пока не сбивают его.