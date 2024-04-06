Командующий Воздушными силами показал успешную охоту мобильных групп на российские дроны на Херсонщине. Видео

Подавляющее большинство сбитых над Херсонщиной в ночь на 6 апреля дронов-камикадзе – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады. Воины из этих мобильных групп уничтожили шесть из семи сбитых над регионом "Шахедов".

Моменты напряженной ночной работы мобильных огневых групп попали на видео. Его опубликовал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Шесть сбитых "Шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 года – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады! На видео – боевая работа херсонцев по вражеским ударным БпЛА. Спасибо, воины!" – написал он.

На обнародованном видео зафиксирована напряженная работа одной из мобильных групп. Подсвечивая небо мощными прожекторами, воины ведут огонь по "Шахеду", пока не сбивают его.

Также на видео зафиксированы обломки сбитых дронов-камикадзе.

Всего над южной частью Украины в ночь на 6 апреля было уничтожено 14 "Шахедов": семь из них – на Херсонщине, по три - над Запорожской и Днепропетровской областями, еще один – в небе над Николаевщиной.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

В частности, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях, впоследствии количество жертв возросло до 7 человек.

По Запорожью захватчики били два дня подряд: после обеда 5 апреля и на рассвете 6 апреля. В результате вчерашней атаки пострадали более 20 человек, среди них – дети, погибли четыре человека, есть значительные разрушения. Вторая атака была направлена на промышленные предприятия региона, обошлось без жертв.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, в которое попал вражеский дрон.