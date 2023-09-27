Уже скоро: министр обороны Нидерландов сказала, когда Украине передадут истребители F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в следующем году. Сейчас Амстердам учит украинских пилотов управлять этими самолетами.

Об этом Оллонгрен сказала в эфире ток-шоу Morning Joe на канале MSNBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Фактическая поставка самолетов начнется где-то в следующем году", – отметила она.

Процесс обучения наших летчиков ориентировочно может длиться от шести до восьми месяцев – это гораздо быстрее тренировок, которые проходят нидерландские пилоты. То, сколько именно времени это займет в случае украинцев, зависит от многих факторов.

Также Нидерланды сейчас работают над запуском учебного центра в Румынии, его планируют открыть как можно скорее.

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Оллонгрен объяснила, почему поставки F-16 происходят не очень быстро. Она отметила, что Нидерланды, а также Норвегия и Дания сейчас переходят с этих истребителей на более современные F-35. Именно поэтому эти страны могут передать свои F-16 Украины, как только совершат переход, однако этот процесс требует определенного времени.

Министр добавила, что передача ВСУ этих истребителей является сигналом от партнеров Украины не только для Киева, но и для Москвы.

Политик также написала в соцсети X, ранее известной как Twitter, что для Европы и США жизненно важно действовать как одно целое в борьбе против российской агрессии. "Нам нужно прекратить войну Путина в Украине, чтобы предотвратить будущую агрессию", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах-истребителях F-16 "значительно сдвинулся с места". Он также отметил, что география стран, присоединившихся к "самолетной коалиции" для подготовки украинских пилотов, продолжает расширяться.

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