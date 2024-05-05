В 18 лет обошла 15 военкоматов: в сети рассказали впечатляющую историю оператора дронов из Харькова

19-летняя Анастасия из Харькова стала первым оператором БПЛА в 128-й бригаде Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. К войску она присоединилась пять месяцев назад, однако это было нелегко: девушка получила отказ в 15 военкоматах, ее не хотели брать из-за возраста. Однако в конце концов украинку взяли деловодом, а затем она смогла перейти в подразделение аэроразведки.

О своем пути и службе Анастасия рассказала "Суспільному". Во время каждого боевого выхода она проводит на "нуле" несколько суток. Чтобы добраться до позиции, военной приходится нести на себе более 30 кг амуниции и другого снаряжения.

"Если брать все в купе: амуниция ну может килограммчиков до 30, а может и немножечко больше на себе нужно тянуть: потому что бронежилет дает вес, автомат тоже самое и каска. Аптечка тоже нелегкая, потому что нужно все, что может спасти тебе жизнь", – говорит военнослужащая.

По словам Анастасии, очень часто на фронте ей бывает страшно, настолько, что аж душа в пятки убегает. Особенно страшно, когда враг обстреливает позиции наших защитников из тяжелого вооружения.

"Иногда такое бывает, что сидишь и мечтаешь о том, что как бы тебя не сегодня убили. Как бы это не звучало, но оно так и есть. Просто хочется истреблять, истреблять этих проклятых врагов, которые забрались на нашу землю и уберечь, уберечь нашу страну", – отметила девушка.

Задачей подразделения, в котором она служит, является облет местности и проверка позиций российских войск. Очень важно обнаружить, где передвигается вражеская техника. "Потому что в дальнейшем наши сбросы и FPV – они уничтожают эту технику, эти позиции и таким образом мы понемногу продвигаемся к победе", – объясняет Анастасия.

Она отметила, что к военному делу ее тянуло с детства, потому как только ей исполнилось 18, украинка при первой возможности присоединилась к защите Родины. Делает она это не только ради себя и родных, но и чтобы защищать каждого украинца.

"Когда мне говорят что: "Ты сама туда пошла, поэтому не жалуйся", – для меня это очень обидно. Обидно потому, что я пошла не только за себя, не только за свою семью, но и за всю страну. Мне 18 лет было, у меня, если так задуматься, была вся жизнь еще впереди", – говорит оператор БПЛА.

Параллельно со службой девушка учится в Харьковском высшем учебном заведении на полицейскую. Желание у нее сейчас одно – чтобы война закончилась скорее, наступил мир, и все наши воины могли вернуться домой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сформируют добровольческое женское подразделение БПЛА – сейчас ищут кандидаток, которые потом будут проходить конкурсный отбор. Это подразделение будет заниматься беспилотными авиационными системами в тесной интеграции с Силами обороны нашей страны.

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