В 2025 году ВСУ могут начать новое контрнаступление: на что будет делать ставку Путин – The Times

Вооруженные силы Украины в 2025 году могут начать новое масштабное контрнаступление. Для него нам нужна новая западная техника, которую предоставляют партнеры, и бригады, которые сейчас формируются.

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Об этом пишет The Times. "Вероятно, Украина также получит разрешение использовать американские ракеты ATACMS большей дальности и британские ракеты Storm Shadow против военных целей внутри России", – говорится в статье.

Однако даже без этого Киев уже использует свои ракеты и беспилотники для ударов по российским складам боеприпасов, которые уже дают результаты.

Также первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сказал, что в начале года оккупанты могли выпускать восемь артиллерийских снарядов на каждый украинский. А уже в начале октября это соотношение снизилось до трех к одному.

Прогнозы по действиям РФ

Россияне в этом году будут продолжать наступать на юго-востоке Украины, где они уничтожили город Угледар и взяли под контроль его руины – за это оккупанты боролись почти два с половиной года.

"Стратегический автомобильно-железнодорожный узел Покровск может пасть этой осенью. Это медленная, кровавая борьба, в которой россияне могут терять больше тысячи человек в день, но они сохраняют свою динамику", – говорится в публикации.

Российское наступление на Донбассе, как прогнозируют в The Times, достигнет кульминации и иссякнет в случае захвата врагом Покровска. Тогда зимой будут продолжаться локальные бои, во время которых и РФ, и Украина будут заняты восстановлением сил.

Журналисты отмечают, что российский диктатор Владимир Путин не сделал достаточно для того, чтобы победа оккупантов была в поле зрения, но достаточно, чтобы позволить себе отложить принятие трудных решений.

В то же время генералы армии РФ уже несколько месяцев требуют проведения новой мобилизации, и Путин, осознавая, насколько непопулярной и разрушительной она будет, все еще колеблется. Он также закрывает глаза на "некоторые тревожные показатели на будущий год". Речь идет, в частности, и о вероятном украинском контрнаступлении.

"На будущий год Путин почти наверняка сможет сбалансировать все эти давления. Но он будет делать ставку на то, что сможет навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем напряжение в его собственной системе станет слишком большим", – резюмируют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в статье The Washington Post тоже говорилось о том, что Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году, но есть условия. Это станет возможным, если Украина увеличит мобилизационные возможности, а западные партнеры будут предоставлять больше оружия и делать это гораздо быстрее.

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