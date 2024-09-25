Украина может начать контрнаступление в 2025 году, если усилит мобилизацию, а Запад будет предоставлять больше оружия – WP

Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление в 2025 году, но есть условия. Это станет возможным, если Украина увеличит мобилизационные возможности, а западные партнеры будут предоставлять больше оружия и делать это гораздо быстрее.

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Такое мнение высказал Макс Бут, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, в своей статье The Washington Post. Он считает, что при условии наращивания мобилизации и ускоренного снабжения западного вооружения, ВСУ не только будут защищать свои позиции, но и смогут начать наступательные операции.

Бут подчеркивает, что ближайшие месяцы будут очень сложны для Украины, поскольку она будет продолжать защищать свои позиции и восстанавливать энергетическую инфраструктуру, разрушенную войной.

По его мнению, очень важно, чтобы Запад не пошатнулся в своей поддержке Украины, ведь именно украинцы сейчас ведут тяжелую часть войны.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Мероприятие должно показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта, безусловно не сомневаются", – отметил автор.

Эксперт также обратил внимание на важность для Украины научиться самостоятельно снабжать себя техникой и вооружением, ведь иностранная помощь может быть нестабильной. Он напоминает, что Конгресс США принимал решение о пакете помощи в 61 миллиард долларов несколько месяцев, и нет гарантий, что следующий пакет будет утвержден. Ситуация может ухудшиться, если президентом США снова станет Дональд Трамп, который во время прений отказался четко поддержать Украину.

Кроме того, в статье The Washington Post отмечается, что США должны разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Это, по мнению обозревателя, станет эффективным шагом для сдерживания агрессии и позволит Украине перейти в активное контрнаступление в будущем году.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена ведет диалог с Украиной по предоставлению разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Однако никакие новые решения не приняты, а переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, позиция США по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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