''В аду он уже побывал'': что известно о погибшем под Бахмутом Александре Басалыге

12 марта в районе Бахмута погиб командир роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" 31-летний Александр Басалыга "Монгол". Он воевал с 2014 года, был танкистом, затем работал в штабе. Однако с началом полномасштабного вторжения перешел в пехоту и возглавил одну из рот в бригаде.

Видео дня

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

На фронт пошел с Майдана

О гибели ротного Александра Басалыги сообщила пресс-офицер 93-й ОМБр "Холодный Яр" Ирина Рыбакова. "Он служил у нас в штабе в отделе боевой подготовки, я думала, что он "бумажный офицер". И поэтому немного удивилась, что он принял роту в батальоне Богдана Дмитрука. Оказалось, что с началом большой войны он решил перейти в пехоту и непосредственно участвовать в боях... Сан Саныч погиб под Бахмутом. Я думаю, что он в раю, потому что в аду он уже побывал", – написала Ирина.

Но как выяснилось, на самом деле молодой офицер на фронте с 2014 года. Быть военным Басалыга никогда не мечтал, но в стране началась война. И он решил, что нужно идти воевать. До этого он побывал на Майдане и уже после него подписал контракт.

Он очень хотел быть танкистом – и чтобы сразу же отправиться на Донбасс, где тогда шли бои. Однако парень не имел за плечами военного опыта, поскольку не был годен к службе. Поэтому в военкомате сомневались, и ему пришлось ехать в учебку в "Десну". Там он стал наводчиком танка и, когда туда приехал представитель 1-й отдельной танковой бригады, сразу попросился к ним.

"Взяли в плен бурята"

Так с осени 2014 года началась военная карьера Александра Басалыги. Воевал он в Дебальцево, под Светлодарском на танке "Булат".

С позывным "Монгол" у Александра Басалыги была связана целая история. Он как-то рассказывал, что имеет корейские корни, поэтому внешне похож на представителей этого народа. Когда он еще служил в АТО, его побратимы придумали шутку: новичкам сказали, что взяли в плен российского бурята и убедили его перейти воевать на сторону Украины.

Те поверили и очень напряженно посматривали в сторону Александра. Так эта шуточная легенда и ходила вслед за Басалыгой.

Александр имел несколько ротаций на Донбассе. А вскоре поступил в Военный институт танковых войск при НТУ "Харьковской политехнический институт". Именно в Харькове он и познакомился со своей будущей женой Катериной.

Девушка преподает английский язык, в 2020 году они сыграли свадьбу.

Был ранен, но вернулся в строй

Некоторое время Александр был на штабной работе, однако после 24 февраля принял решение вновь идти воевать. На этот раз он возглавил роту 93-й бригады.

Его подразделение находится в Бахмуте, в самой горячей точке войны. Ирина Рыбакова вспоминает, что встретила его в многоэтажных домах в Бахмуте на ул. Патриса Лумумбы. Враг нещадно обстреливал этот район, а Александр с товарищами находились в подвалах этих домов. До позиций врага было всего 50-100 м.

Именно там его и ранило. На одном из видео он вспоминает, что осколок чуть не отрезал ему часть ступни, спасли его крепкие берцы. Несколько дней ему пришлось даже передвигаться в инвалидном кресле, потому что ходить он не мог.

Но парень восстановился и вновь отправился на фронт.

Те, кто его знал, говорят, что он был профессиональным военным и отличным командиром, который заботился о своих подчиненных. За свою службу он награжден орденом "За мужество" III степени.