В аэропорту Сочи силы обороны уничтожили сразу три ударных вертолета России: спутниковые снимки

В результате удара по российскому Сочи Воздушно-космические силы государства-террориста потеряли три вертолета. Один из летательных аппаратов получил критические повреждения.

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Об этом сообщает OSINT-группа "Абсолютно надежный источник". Среди безвозвратных потерь в авиационной технике – штурмовые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник".

Что известно

Как сообщается, в результате поражения инфраструктуры сочинского аэродрома спутниковые снимки показали уничтоженные Ка-52 и Ми-28.

В то же время военно-транспортный вертолёт Ми-8 получил серьезные повреждения и, вероятно, вышел из строя.

Авиаудар по Сочи

Сочи в ночь на 4 сентября подверглось атаке беспилотников. После нескольких взрывов местные жители услышали вторичную детонацию, которая длилась несколько часов. Кроме того, в городе на одном из объектов возник сильный пожар.

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OSINT-аналитики российского оппозиционного издания ASTRA, проанализировав кадры из сети, заявили, что пожар возник в районе посёлка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Там расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Впоследствии местные власти наконец подтвердили атаку на нефтебазу и последовавший за ней пожар.

Напомним, в четверг, 3 сентября, в Сочи также раздавались взрывы. Но тогда под атакой оказался местный порт, в результате попаданий в небо поднялся густой столб дыма.

6 сентября украинские дроны нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по аэродрому "Ростов-на-Дону" в России. На территории обоих объектов были зафиксированы пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, спутниковые снимки зафиксировали масштабные последствия атаки украинских дронов на российский военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области. Удар пришелся по объектам, важным для работы авиабазы, в частности ТЭЦ, складу боеприпасов и радиолокационному оборудованию.

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