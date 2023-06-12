В Олешках отступает вода, но началось массовое разрушение домов: россияне проводят фильтрацию населения

Во временно оккупированной Олешковской громаде на Херсонщине постепенно отступает вода, но теперь массово разрушаются дома. Тем временем россияне начали проводить фильтрационные мероприятия против людей, эвакуированных из громады.

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О ситуации рассказала руководитель Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко в комментарии "Укринформу". Она отметила также, что в населенном пункте много погибших, но их тела никто не собирает.

В настоящее время, как отметила Гасаненко, официально известно о восьми погибших, тела которых ранее доставили в больницу. Поиски людей в громаде продолжаются. В населенном пункте Солонцы ситуация сейчас критическая.

В самих Олешках не хватает горючего для лодок и генераторов. Продукты привозят на лодках из соседних деревень, и дальше местные помогают их раздавать: развозят на лодках и надувных матрасах.

Тех, кто может добраться к автобусам, оккупанты эвакуируют в Раденск и Скадовск. Там людей расселяют в пансионаты и проводят фильтрационные мероприятия. По информации Гасаненко, у вывезенных забирают украинские паспорта, возвращают выборочно, из комнат не разрешают выходить, там стоит военизированная охрана. Чиновница добавила, что местное население боится выезжать, потому что это "может быть дорога в один конец".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Россией территории Олешковской громады Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС сложилась гуманитарная катастрофа. В затопленных Олешках отсутствует связь, оккупанты только имитируют помощь людям. На самом же деле они забирают только по два-три человека, а затем везут их туда, где воды примерно по грудь, где высаживают из лодки. Дальше – люди должны сами спасаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на оккупированной части Херсонщины после затопления, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, пропали без вести по меньшей мере 374 человека. Подтверждена гибель одного мирного жителя, такая же участь, вероятно, постигла еще двух гражданских;

– 7 июня во временно оккупированных Олешках Херсонской области удалось спасти мать с детьми, которые после затопления населенного пункта сидели на чердаке дома и не могли эвакуироваться. Операцию помогли провести украинские военные и полиция.

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