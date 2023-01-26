В американской разведке рассказали, что нужно для победы Украины в войне

Для того, чтобы Украина одержала победу над российскими войсками, которые незаконно ворвались на ее землю, отбирают территории и убивают людей, Запад должен оказывать стране больше поддержки. Киев должен получить значительную военную и экономическую помощь от партнеров.

Видео дня

Об этом сказала директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Айрил Гейнс в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе 25 января. Ее слова процитировало издание "Голос Америки".

Она в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны Вашингтона. Гейнс отметила, что украинские войска не загнаны в тупик на фронте, а вот российские сталкиваются со все большими проблемами.

Для того чтобы продвигаться вперед, перейти в контрнаступление и отвоевать у оккупантов захваченные ими украинские земли, Киев должен получить больше военной помощи. Кроме того, Украине необходима и экономическая поддержка, которую должны обеспечить западные партнеры.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Украина должна получить больше оружия для контрнаступления. Он положительно отреагировал на решение Германии отправить ВСУ танки, но отметил, что останавливаться на этом не стоит.

Учитывая, что Россия готовит новое вторжение в ближайшие месяцы, союзники Киева обязаны обеспечить украинскую армию всем необходимым, заявил генсек.

А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО. Он отметил, что именно десятилетние промедления по этому вопросу привели к самой кровавой войне в Европе за 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне агрессии против Украины. Оккупанты планируют новое масштабное наступление, но задача наших Сил обороны – не только ответить врагу на его преступления, но и предотвратить их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!