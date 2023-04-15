В Бахмуте продолжаются беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои, – Череватый

Оккупанты поставили цель во что бы то ни стало захватить Бахмут на Донетчине. За город-крепость продолжаются "беспрецедентные кровавые бои".

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Об этом 15 апреля рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. "Сегодня непосредственно в городской застройке продолжаются беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель превыше всего взять этот неприступный город-крепость", – сказал он.

По словам военного, защитники Украины в кровавых боях делают все, чтобы сточить боеспособность оккупантов, выбивать у них силу и моральный дух.

"Ежедневно с каждым углом этого города они это успешно делают, пытаясь максимально нанести вред врагу", – сказал Череватый.

В частности, за минувшие сутки войска РФ 158 раз нанесли там артиллерийские и ракетные удары; произошло 17 боевых столкновений.

80 захватчиков в Бахмуте ликвидированы, 100 ранены. Также уничтожены 4 их полевых склада.

Второе по интенсивности вражеских штурмов направление – Лимано-Купянское. Оно является лидером по обстрелам: за сутки враг 307 раз стрелял разными калибрами и системами по позициям наших войск. Там уничтожены 12 оккупантов, 44 получили ранения, сообщил Череватый.

Кроме того, на этом направлении каждые сутки подбивается бронетехника противника. Накануне был уничтожен новейший российский танк Т-90. Также военные зафиксировали уничтожение российских БМП-1 – это устаревшая модель, снятая с вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские пограничники отбили штурм наемников "Вагнера" в Бахмуте, нанеся врагу потери. Оккупанты попытались приблизиться к опорному пункту ВСУ, но военные устроили им горячий прием.

– В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, за сутки наши воины отбили 56 атак.