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В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: в ISW объяснили, что происходит

Марина Лисничук
War
1 минута
6,4 т.
В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: в ISW объяснили, что происходит

В украинском Бахмуте на Донетчине обостряется конкуренция среди российских частных военных компаний (ЧВК). Оккупанты с новозозданного подразделения не знают, с чьим формированием они подписали контракты, и жалуются на наемников известной группы "Вагнера".

Видео дня

Боевики заявляют, что последние угрожают стрелять им в спину, если они покинут позиции. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 26 апреля.

Аналитики обратили внимание на видеообращении к российскому диктатору Владимиру Путину наемников ЧВК "Поток" (как сообщается, это один из трех добровольческих отрядов государственной энергокомпании РФ "Газпром").

В нем военнослужащие утверждали, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", якобы они будут подписывать контракты с минобороны России (МО), но затем заставили подписать их с ЧВК "Редут". Хотя ранее один из российских блогеров утверждал, мол, "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС (боевой резерв).

Тем ни менее, наемники из "Потока" также пожаловались на плохое обращение со стороны "вагнеровцев", которые угрожали расстрелять их, если они отступят от линии соприкосновения.

В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: в ISW объяснили, что происходит

Боевик ЧВК "Вагнер" в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что добровольцы "Потока" ночью покинули фланги "вагнеровцев". Отмечалось, что они бросили позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

"ISW ранее оценила, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассматривает распространение ЧВК "Поток" вокруг Бахмута как конкуренцию, и похоже, что увеличение числа других частных военных компаний вокруг города может вызывать существенные трения", – указали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных районах Бахмута продолжаются тяжелые ближние бои с врагом. Бойцы Сил обороны Украины стремятся сохранить контроль за своим основным маршрутом поставки 0506, который известен под названием "дорога жизни".

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