В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК: в ISW объяснили, что происходит

В украинском Бахмуте на Донетчине обостряется конкуренция среди российских частных военных компаний (ЧВК). Оккупанты с новозозданного подразделения не знают, с чьим формированием они подписали контракты, и жалуются на наемников известной группы "Вагнера".

Боевики заявляют, что последние угрожают стрелять им в спину, если они покинут позиции. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 26 апреля.

Аналитики обратили внимание на видеообращении к российскому диктатору Владимиру Путину наемников ЧВК "Поток" (как сообщается, это один из трех добровольческих отрядов государственной энергокомпании РФ "Газпром").

В нем военнослужащие утверждали, что представители "Газпрома" сообщили членам "Потока", якобы они будут подписывать контракты с минобороны России (МО), но затем заставили подписать их с ЧВК "Редут". Хотя ранее один из российских блогеров утверждал, мол, "Поток" – это не ЧВК, а подразделение БАРС (боевой резерв).

Тем ни менее, наемники из "Потока" также пожаловались на плохое обращение со стороны "вагнеровцев", которые угрожали расстрелять их, если они отступят от линии соприкосновения.

Боевик ЧВК "Вагнер" в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что добровольцы "Потока" ночью покинули фланги "вагнеровцев". Отмечалось, что они бросили позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

"ISW ранее оценила, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассматривает распространение ЧВК "Поток" вокруг Бахмута как конкуренцию, и похоже, что увеличение числа других частных военных компаний вокруг города может вызывать существенные трения", – указали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных районах Бахмута продолжаются тяжелые ближние бои с врагом. Бойцы Сил обороны Украины стремятся сохранить контроль за своим основным маршрутом поставки 0506, который известен под названием "дорога жизни".

