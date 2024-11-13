В Беларусь четвертый день подряд массированно залетели российские дроны: поднимали авиацию

12 ноября Беларусь подверглась новой серии атак со стороны российских дронов-камикадзе типа "Шахед". В ночь на 12 ноября было зафиксировано, как минимум, 12 таких дронов, которые пересекли границу с Украиной и атаковали районы Брагина, Гомеля и Речицы.

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Первый заход произошел в 22:09, и после этого несколько дронов неоднократно возвращались в белорусское воздушное пространство. Об этом сообщает Telegram-канал "Белорускі Гаюн".

"Первое мероприятие было в 22:09 в район Брагина и дальше выход обратно на Черниговщину с повторным мероприятием уже в "коридор", и дальше на Киевщину. За ночь "шахеды" заходили в 23:14, 02:58, 03:35, 04:49, 05:05, 05:40, 06:10, 06:58, 07:10, 07:59 и 08:10", – говорится в сообщении.

Один из дронов, который в 07:10 был замечен севернее Речицы, двигался в направлении Светлогорска и Бобруйска, а затем сменил курс и пролетел около 200 км над территорией Беларуси, прежде чем вернуться назад.

"За ночь не менее 2 дронов были потеряны в Беларуси, это же подтверждают и Воздушные силы ВСУ, которые сообщили, что 2 БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и РФ", – добавили в мониторинговой группе.

Это уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массово залетают российские "шахеды", и впервые за это время был зафиксирован подъем авиации ВВС Беларуси. Истребитель, взлетевший из Барановичей в 07:40, находился в воздухе до 08:45.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября РФ устроила новую атаку против Украины, применив почти сотню средств воздушного поражения, в частности, ракеты и БПЛА разных типов. Силы ПВО Украины уничтожили 37 "Шахедов", по две крылатые и баллистические ракеты, еще около полусотни были локационно потеряны.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей разрушено здание, пострадавший.

В Вишневом под Киевом сбитый "Шахед" упал вблизи одного из зданий, затем начал взрываться и вспыхнул. Пострадавших предварительно нет.

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