В Белгороде каждый день садятся несколько самолетов с военными грузами: в РФ подвергли сомнению возможность сбивания Ил-76 украинскими силами

Даже разведка страны-агрессора РФ не может подтвердить информацию о пребывании на борту сбитого в Белгороде Ил-76 военнопленных. Также российские военные подвергают сомнению саму возможность сбивания самолета украинскими силами.

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Об этом пишут в российских Telegram-каналах со ссылкой на служащих в разведке РФ. Там говорят, что сейчас точно известно только о планировании обмена.

"На сегодняшний день был запланирован большой обмен. 195 военнослужащих ВС РФ должны были обменять на 195 военнослужащих ВСУ. Обмен должен был состояться в 17:00; были запланированы три рейса, которые должны были доставить пленных ВСУ в Белгород из Чкаловского и Таганрога. Выполнял ли сбитый борт перевозку военнопленных. или другие задачи – информации нет", – цитируют паблики источники по разведке.

Подчеркивается, что Белгородский аэродром "очень загружен", потому что каждый день здесь садятся по несколько Ил-76 с военными грузами (Shahed-136, ракетное вооружение, военные и т.д.).

"Эксплуатировался бы аэродром Белгорода, если ВСУ имеют возможность сбивать над ним самолеты? Вопрос риторический", – справедливо считают в разведке РФ.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывают сомнения в правдивости этой информации.

В украинском Координационном штабе по обращению с пленными заявили, что сейчас собирают и анализируют информацию россиян о пребывании на борту Ил-76 украинских пленных. До оглашения официальных заявлений или комментариев украинцев просят не распространять непроверенную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне зафиксировали момент падения самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего ракеты С-300. Борт загорелся в воздухе, а после его удара о поверхность в небо поднялся огненный гриб.

Однако военный эксперт заявил, что разбившийся в Белгородской области самолет Ил-76 взлетал, а не приземлялся, проведение никаких обменов не планировалось, а на фото с места происшествия не видно тел "десятков человек", якобы находившихся на борту.

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