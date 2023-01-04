В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине с дополнительными установками РСЗО HIMARS

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи в Украине. Планируется, что в него будут включены дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Видео дня

Об этом, по словам корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Когда именно установки поступят в Украину – пока неизвестно.

"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", – написал Комадовский.

Что такое РСЗО HIMARS

РСЗО M142 HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность поражения – от 2 до 300 км. Подготовка к стрельбе длится минуту благодаря тому, что стандартные ракеты поставляются в пусковую установку сразу по шесть штук в специальных пеналах.

Грузовик HIMARS обладает массой 16 тонн, из которых 5 тонн – полезная нагрузка: шесть ракет для залпового огня или одна оперативно-тактическая ракета. Обслуживание состоит из трех человек: водитель, стрелок и командир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на сегодняшний день Украина является главным получателем военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По этому показателю она опередила лидеров прошлых лет – Израиль и Египет.

В настоящее время Украина располагает 12 единицами РСЗО HIMARS, успешно выполняющими боевые задания на фронте. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для обороны Украины сейчас необходимо 50 ракетных установок HIMARS и MLRS, а для наступления – 100 таких установок.

В целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

Также, по данным Пентагона, США научили более 100 украинских военнослужащих управлению РСЗО HIMARS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!