В Белом доме назвали страны, в которых может стартовать обучение украинских пилотов на F-16

США и их партнеры рассматривают разные опции для обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Детали по поводу этих планов продолжают изучаться и согласовываться.

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Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ. Так, пока не известно конкретной даты и места, где пройдут обучение.

"Дать, места, продолжительность учебного плана – все это до сих пор прорабатывается, и я не могу назвать вам день в календаре", – сказал он.

Он отметил, что Соединенные Штаты рассматривают как потенциальные места для проведения практических тренировок, прежде всего, Румынию и Данию.

"Но также могут быть и другие места. Это то, что мы сейчас рассматриваем", – добавил представитель Белого дома.

Более того, он разъяснил, что украинским пилотам нужно будет пройти обучение английскому языку в Великобритании, чтобы они смогли управлять истребителями F-16.

"Итак, я думаю, в скором времени это начнется", – заметил представитель Белого дома.

Он добавил, что все воспринимают эти решения "с чувством срочности", ведь украинским пилотам необходимо подготовиться как можно быстрее.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что тренировки украинских пилотов на F-16 начнут в августе. Предполагается, что весь процесс обучения займет не менее шести месяцев.

В США ранее заявляли, что через несколько недель начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев. В то же время, пока ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное, поскольку кроме летчиков нужно обучать и других специалистов.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что F-16 может полностью прекратить российскую морскую блокаду украинских портов.

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