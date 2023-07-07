В Белом доме следят за перемещениями ЧВК 'Вагнер', но о месте нахождения Пригожина не знают – Бейтс

В Белом доме продолжают следить за перемещениями ЧВК "Вагнер". При этом, в США уверяют, что место нахождения главаря наемников Евгения Пригожина остается неизвестным.

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Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, сообщает Укринформ. Представитель администрации американского президента сказал, что там "не знают новых подробностей" о нынешнем местонахождении Пригожина.

"Мы продолжаем следить за "Группой Вагнера", – сказал Бейтс.

Пользуясь случаем, он напомнил, что Соединенные Штаты применили против террористической ЧВК мощные санкции.

"Они совершают широкий спектр преступлений в странах, где действуют", – отметил Бейтс.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, где сейчас находится Пригожин. Так, после неудачной попытки бунта лидер наемников, согласно договоренностям, должен был находиться в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным росСМИ, Пригожин 4 июля прибыл в Санкт-Петербург. Там у здания Управления ФСБ он забрал изъятый арсенал, найденный во время обыска в его доме.

2 июля Пригожину уже было возвращено 10 миллиардов рублей, которые нашли в "Газели" во дворе гостиницы "Дворец Трезини" и в минивэне на подземной парковке гостиницы "Ривер Хаус" в Петербурге.

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