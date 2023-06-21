В Бердянске и Мелитополе коллаборанты заставляют детей писать письма российским захватчикам – ЦНС

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей временно оккупированных территорий, в том числе, детей. Через подконтрольных учителей оккупационная "администрация" заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам.

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В частности, соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Стоит отметить, что дети писали письма российским террористам под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с экземпляра и под диктовку российских учителей, которых завезли во временно оккупированный регион.

В ЦНС отмечают, что страна-террорист РФ превратила школы на временно оккупированных территориях в пропагандистские ячейки и штрафует родителей, которые не отдают детей в эти школы, а также угрожают им лишением родительских прав.

В самих школах созданы "молодежные" и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительно. Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида.

Центр национального сопротивления призывает местное население приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге. Сделать это можно через Telegram-бот.

Напомним, оккупанты на Херсонщине заставляют украинцев получать паспорта РФ, угрожая конфискацией имущества и депортацией. Оформить гражданство страны-агрессора требуют в течение 60 суток.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях оккупанты проводят для того, чтобы сделать "законными" репрессии против украинского народа. Паспорт России – еще один вид оружия, которое Кремль использует против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский убийца и военный преступник Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".