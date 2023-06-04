На Херсонщине оккупанты угрожают депортацией украинцам, которые не взяли паспорт РФ – ЦНС

Оккупанты на Херсонщине заставляют украинцев получать паспорта РФ, угрожая конфискацией имущества и депортацией. Оформить гражданство страны-агрессора требуют в течение 60 суток.

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Об этом 4 июня рассказали в Центре национального сопротивления. Как отмечается в сообщении на сайте ЦНС, захватчики проводят обыски, пытаясь выявить партизан.

В частности, сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома и проверяют документы у людей.

В ходе таких мероприятий в населенных пунктах отключают мобильную связь.

"В случае отсутствия паспорта РФ оккупанты угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если в течение 60 суток данный "документ" не будет оформлен", – говорится в сообщении в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в Крыму отбирают имущество у граждан Украины, не получивших паспорт РФ. А на Луганщине бюджетников заставляют оформлять гражданство страны-агрессора под угрозой невыплаты зарплаты.

– На оккупированном Запорожье больным, в том числе детям, не выдают инсулин без предъявления российского паспорта.

– На Луганщину прибыли сотрудники МВД РФ, чтобы "убедить" местных получить российский паспорт.