На Запорожье людям не выдают инсулин без наличия российского паспорта

На оккупированных территориях Запорожской области военные преступники РФ не выдают инсулин больным сахарным диабетом. Это возможно только при наличии у украинцев российских паспортов.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что инсулин не выдают даже тем гражданам Украины, которые берут его для своих детей.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов", – сказано в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом захватчики пытаются заставить жителей оккупированных территорий получать паспорта РФ.

К слову, на временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют жителей получать паспорта РФ до 1 сентября.

В противном случае они угрожают отключением света, конфискацией имущества и принудительным выселением.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики усиливают давление на гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. На Запорожье людей заставляют получать российские паспорта. Без выданного оккупантами аусвайса людей не обслуживают в больницах и не госпитализируют, а на блокпостах угрожают отобрать авто и копаются в мобильных телефонах.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области появились сотрудники МВД РФ. Их цель – "убедить" местных жителей в необходимости получения российских паспортов.

В Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на это украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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