Не пускают в больницы и угрожают конфискацией авто: оккупанты на Запорожье заставляют украинцев брать паспорта РФ – ЦНС

Российские захватчики усиливают давление на гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. На Запорожье людей заставляют получать российские паспорта.

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Без выданного оккупантами аусвайса людей не обслуживают в больницах и не госпитализируют, а на блокпостах угрожают отобрать авто и копаются в мобильных телефонах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают усиливать репрессивные меры против жителей временно оккупированных территорий, не получивших российский "паспорт". Граждане Украины, не имеющие аусвайса, теперь не могут попасть в больницу, даже если есть потребность в госпитализации", – говорится в сообщении.

В то же время, водителям и пассажирам автомобилей, которые захватчики останавливают на блокпостах, отсутствие российского паспорта гарантирует угрозы и обыски.

"Если житель не может предъявить аусвайс во время проверки на блокпостах, оккупанты угрожают конфискацией авто и проверяют телефон на предмет "благонадежности". Подписка на украинские новостные каналы служит поводом для ареста", – отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Запорожье угрожают отключением электричества украинцам, не принявшим паспорта РФ. В то же время они увеличили количество блокпостов возле Мелитополя, и ходят по квартирам и домам, проверяя наличие у местных жителей российских аусвайсов. Тем, кто сопротивляется принудительной паспортизации, угрожают депортацией.

Подобные рейды оккупанты осуществляют и в Херсонской области, они пытаются заставить украинцев получить российские паспорта, за отказ обещают выселить за пределы оккупированных территорий и отобрать имущество.