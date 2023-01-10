В Бердянске оккупанты открыли еще три госпиталя, ВСУ продолжают уничтожать военную технику и живую силу противника – Генштаб

Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и для поддержания наступления, а также восполнения потерь в живой силе осуществляет меры по мобилизации. Украинским военным стало известно, что в оккупированном Бердянске Запорожской области больницы уже переполнены ранеными захватчиками.

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В связи с этим противник за последнюю неделю обустроил там еще три военных госпиталя. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 вторника, 10 января (321-е сутки полномасштабного вторжения). Информация была опубликована в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Силы обороны продолжают сокращать количество "второй армии мира". Наша авиация в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники ВС РФ, а также четыре удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки произвели огненное поражение двух пунктов управления, двух позиций ракетных войск и артиллерии и пяти районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков.

Враг в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны не прекращает наносить ракетные и авиационные удары, совершать артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения Украины.

В течение суток агрессор нанес два ракетных удара и осуществил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

В ГШ предупредили: и дальше существует угроза вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории страны.

Также противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения:

На Северском направлении из минометов и ствольной артиллерии оккупанты ударили по Синьковке Черниговской области и Покровке – Сумской.

На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли позиции наших защитников в районах 13 населенных пунктов, в частности, Сосновки, Зеленого, Волчанская, Хатнего, Красного Первого и Двуречной Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики били по Макеевке, Невскому, Червонопоповке Луганской области и Тернам, Серебрянке – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник из танков и артиллерии разных типов совершил обстрелы позиций украинских войск в районах Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Дружбы, Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении ВС РФ били из танков и всего спектра артиллерии по позициям Сил обороны в районах Времевки, Великой Новоселки, Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращал обстрелы городов, сел и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в том числе: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Милово и Золотая Балка Херсонской области и сам город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС электроэнергию для Украины не производит. Вместо этого она потребляет дефицитный ток из украинской энергосистемы, ведь только так можно избежать катастрофы.

– Кроме того, оккупанты завозят свой персонал на ЗАЭС. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

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