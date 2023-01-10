ЗАЭС превратилась в военную и ремонтную базу оккупантов, она не производит энергию, а только потребляет, — и.о. председателя Госатомрегулирования

Российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС электроэнергию для Украины не производит.

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Вместо этого она потребляет дефицитный ток из украинской энергосистемы, ведь только так можно избежать катастрофы. Об этом заявил и.о.главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков на брифинге в Media Center Ukraine.

По словам Корикова, сейчас все 6 энергоблоков остановлены. Однако ЗАЭС получает электричество из энергосистем Украины.

"Электроэнергия нужна для того, чтобы работали системы безопасности, в частности обеспечивающие остаточный отвод тепла от ядерного топлива", - отметил Кориков.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты завозят свой персонал на ЗАЭС. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора. В частности, оккупанты собираются поставить на должность одного из заместителей директора ЗАЭС привезенного из России чиновника из дочерней структуры "Росатома".

Также сообщалось, что на оккупированную Россией ЗАЭС приезжал соратник президента РФ, бывший глава администрации Владимира Путина Сергей Кириенко. В МИД Украины на этот наглый шаг Москвы отреагировали, назвав его очередным грубым нарушением Россией международного права.

В то же время, украинские дипломаты напомнили, что Москва полностью игнорирует требования трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

Также сообщалось, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской АЭС продолжаются. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел многочасовую встречу в Москве с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ в Бухаресте. Украинский дипломат подчеркнул, что Россия должна выйти из ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность.

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