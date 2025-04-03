В Бердянске оккупанты 'попросили' водителей маршруток сообщать о недовольных пассажирах: на кого охотятся

В оккупированном Бердянске российские захватчики поручили водителям маршруток шпионить за пассажирами. Они советуют слушать разговоры людей и сообщать о тех, кто критикует оккупантов.

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Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". Как говорится в сообщении, российские силовики "попросили" водителей общественного транспорта информировать о недовольных пассажирах в Бердянске.

"Представители комендатуры во время плановых проверок транспорта начали негласно просить водителей маршруток и кондукторов обращать внимание на разговоры пассажиров", – рассказали в "Жовтій стрічці".

Особенно оккупанты интересуются высказываниями о местных российских властях, военных странах-агрессорах России и условиях жизни в захваченном ими Бердянске.

"Водителям советуют сообщать силовикам информацию о пассажирах, которые открыто критикуют оккупационные власти или выражают антироссийские настроения", – рассказали в движении сопротивления.

Напомним, на днях в ВМС ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают вывозить из захваченных городов Украины зерно и металл через порты в Мариуполе и Бердянске. В этих портах враг даже проводил ремонтные работы, чтобы усилить их мощности.

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