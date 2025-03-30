Россия продолжает незаконно вывозить украинское зерно и металлы через порты Мариуполя и Бердянска – ВМС

Российские оккупанты продолжают грабить временно оккупированные территории Украины. В частности, россияне и дальше вывозят из захваченных украинских городов зерно и металл через порты в Мариуполе и Бердянске.

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Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 30 марта. По его словам, в этих портах агрессор даже проводил ремонтные работы, чтобы усилить их способности.

"Что касается портов Мариуполя и Бердянска, к сожалению, они их используют. И даже они проводили некоторые работы для того, чтобы усилить способности, но опять-таки они их используют в экспортных целях так же. Оттуда они вывозят незаконно украинское зерно, украинский металл", – сказал он.

Далее россияне перегружают продукцию в своих портах на иностранные суда.

По словам Плетенчука, также государство-агрессор использует в таких целях и порты во временно оккупированном Крыму.

"Иногда туда кто-то заходит и, конечно, Украина со своей стороны, как и Военно-морские силы, делает все для того, чтобы привлечь к ответственности за такое", – добавил он.

В начале 2025 года сообщалось, что Россия планирует открыть таможенный пункт пропуска в морском порту оккупированного Бердянска, чтобы ускорить нелегальный экспорт зерна, украденного в Украине. Так россияне смогут оформлять таможенные документы на месте, что позволит отправлять прямые рейсы в иностранные порты.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в августе 2024 года РФ и ее партнеры продали похищенное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около 1 млрд. долларов. Общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать более 6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, с началом посевной в оккупированном Приазовье россияне возобновили угон украинского зерна с мест хранения в Запорожской и Херсонской областях. Бесконечные караваны отправляются в Ростов-на-Дону для загрузки на суда, следующие в Новороссийск и далее – в неизвестном направлении.

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